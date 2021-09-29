Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! Anında 1.000 TL’den fazla artacak! 2022 yılının başında o kişilere en az...

Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! Hemen 1.000 TL'den fazla artacak! 2022 yılının başında o vatandaşlara en az... Temmuz'da ay çifte ödeme alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi Ocak Ayı ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına zam isteği gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret civarında olmasını ifade ediyor. Bu tarafta emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki konumunu almaya devam ediyor.