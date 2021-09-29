Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! Anında 1.000 TL'den fazla artacak! 2022 yılının başında o kişilere en az...
İki ay evvelce milyonlarca vatandaşın aldığı emekli maaşında artış yaşandı ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri amacıyla maaşın arttığı ay çifter kazanç ayı oldu. Milyonlarca emekli bayram evvel hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan çok emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret civarında olması ifade etti. Eğer bu talep yaşama geçerse, en düşük emekli aylığında 1.100 TL üstünde bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Sunulan bu talebin yaşama geçip geçmeyeceği ise Ocak Ayı 2022'de netlik kazanacak.
Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! Hemen 1.000 TL'den fazla artacak! 2022 yılının başında o vatandaşlara en az... Temmuz'da ay çifte ödeme alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi Ocak Ayı ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına zam isteği gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret civarında olmasını ifade ediyor. Bu tarafta emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki konumunu almaya devam ediyor.
EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ
Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.
%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üzerinde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.
EMEKLİYİ SEVİNDİRECEK GÜZEL GELİŞME!
Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret civarında olması gerekliliğini söyledi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, husus ile alakalı yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verdi: