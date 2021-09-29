Milyonlar bekliyordu ve açıklandı! Hesaba yatıyor! Bakan duyurdu 1.630 lira... Ve sonunda belli oldu!
Milyonlarca vatandaş bekliyordu ve beklenilen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dört nakdi sosyal destek programıyla aşağı yukarı 179 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı. Muhtaçlık belgesine müracaatta bulunmak isteyen bireylerin mahallerindeki muhtarlara müracaatta bulunması gerekmektedir. Yalnızca aile fertlerinden bir kişi bu belge amacıyla müracaat yapabilir. Fakirlik belgesi ve müracaatları bedava olarak yapılır. Gereken işlemler onaylandıktan sonra her ay derli toplu bir tarihte şahsa yatırılır. Bu belgeye sahip olan vatandaşlar çoğu devlet desteğinden faydalanabilir.
Milyonlar bekliyordu ve sonunda açıklandı. Destekten gereksinim sahibi aşağı yukarı 2.7 milyon vatandaş yararlanıyor. Yanık, eylül ayındaki 'şartlı eğitim', 'şartlı sıhhat', 'çoklu doğum' ve 'kronik hastalık' yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin bugün itibarıyla tamamlanacağını söyledi. Ödeme tutarı, ilkokula giden kız çocukları amacıyla aylık 50 lira, erkek çocukları amacıyla 45 lira. Ortaöğretimde ise erkek öğrenciye aylık 55 lira, kız öğrenciye aylık 75 lira ödeniyor. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım amacıyla ailenin sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor.
ŞARTLI SAĞLIK
0-6 yaş arasında çocuğu olan gereksinim sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığı'nın tespit ettiği günlerde sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla derli toplu nakdi yardım yapılıyor.
KRONİK HASTALIK
Tüberküloz ve SSPE hastalarına derli toplu olarak aylık 1.798 lira ödeniyor. Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 oranında kaybedenlere de ödeme yapılıyor. Hafif silikozis aylığı (yüzde 15-34) 1.426 lira, orta silikozis aylığı (yüzde 35-54) 1.631 lira, ağır silikozis aylığı (yüzde 55 ve üzeri) ise 1.816 lira.