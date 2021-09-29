Milyonlar bekliyordu ve açıklandı! Hesaba yatıyor! Bakan duyurdu 1.630 lira... Ve sonunda belli oldu!

0-6 yaş arası çocuklara, kız ya da erkek fark etmeksizin aylık 45 lira (en çok 72 ay), gebe bayanlara (en çok 9 ay), lohusa bayanlara (en çok 2 ay) aylık 45 lira ve hastanede doğum yapan bayanlara bir kereye mahsus olmak üzere 100 lira tutarında destek veriliyor.



