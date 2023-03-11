Onaylanır onaylanmaz 1-2 günde hesaba geçiyor! Ev hanımlarına 1.375 TL ödeme! 2 ayda 1 maaş gibi yatacak! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Devletin sağladığı çok sayıda maddi destek ödemeleri bulunuyor. Bu teşvik ve destek ödemeleri 2023 yılında da devam etmektedir. Maddi destek miktarı duruma göre değişiklik gösterirken, genel olarak maaş halinde sağlanıyor. Devlet tarafından boşanan kadınlar için boşandıkları anda bağlanan maddi bir yardım bulunmaktadır. Ayrıca eşi vefat etmiş kadınlara da maddi destek sağlanıyor. Peki, kime ne kadar verilecek? İşte detaylar.
11.03.2023 10:26 - Son Güncelleme: 11.03.2023 10:26
Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara destek ödemesi sağlanıyor. Özellikle ülkemizde Aile Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda sosyal destek ödemesi sağlanıyor. Eşinden ayrılmış, çalışmayan, boşanan, eşi vefat eden kadınlara devlet desteği yapılıyor. Bu kapsamda ödemeler 4.125 liraya kadar yükseldi. Peki, kimler yardımdan yararlanacak? İşte detaylar...