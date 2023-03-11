ŞOK’un aktüel kataloğu güncellendi! 29,95’e düştü! Hafta sonuna girildi! Fiyatlar yarıya kadar indirildi Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

ŞOK'ta haftanın fırsatları belli oldu. İndirime giren ürünler ŞOK aktüel kataloğu ile açıklandı. Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı zincir marketlerin aktüel kataloğu yakından takip ediliyor. Katalog açıklanır açıklanmaz vatandaşlar marketlere koşarak stoklarla sınırlı ürünleri alıyor. Bu hafta Mintax Yumuşatıcı 29,95'e düştü. Gıda ürünlerinde de bu hafta sürpriz indirimler yapıldı. Pirinç, yağ, salça, çay, kahvaltılıkta fiyatlar düşürüldü. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? Hangi ürünler indirime girdi? İşte kataloğun tamamı...