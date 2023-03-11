12'lisi 69,50! A101'de bu hafta neler var? Hafta sonu geldi A101 10-13 Mart aktüel kataloğu yayımlandı! İşte İNDİRİMLİ ürünler tam liste...
Hafta sonu geldi A101'in yeni aktüel ürünleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken zincir marketlerin güncel fiyat listesi merak konusu oldu. Özellikle A101'de bu hafta nelerin indirime girdiği araştırılıyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ürünleri almak için öncelikle aktüel kataloğu göz gezdirmek istiyor. Bu noktada A101'de bu hafta neler var? A101 10-13 Mart aktüel kataloğu yayımlandı mı soruları internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. A101'de bu hafta 12'lisi 69,50! İşte İNDİRİMLİ ürünler tam liste.
11.03.2023 09:35 - Son Güncelleme: 11.03.2023 09:35
A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ramazan ayı yaklaşırken, A101 zincir marketlerinin güncel kataloğu dikkat çekti. Bu hafta haftanın yıldızlı ürünlerinde gıdadan temizlik ürünlerinde, elektronik aletlerden züccaciyeye türlü türlü ürünlerde indirimler göze çarptı. Drop Natura 2 Katlı 12'li Kağıt Havlu 69,50'ye, Rinso Renkliler ve Beyazlar Toz Deterjan 10 Kg 175 TL'ye düştü. İşte 10-13 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...