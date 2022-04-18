RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Onaylandığı saniyede 4 bin 432 lira ZAM! 13.6 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! 2000 öncesi SSK, BAĞKUR'lu maaşlarında en düşük...

Onaylandığı saniyede 4 bin 432 lira ZAM! 13.6 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! 2000 öncesi SSK, BAĞKUR'lu maaşlarında en düşük...

Temmuz'da emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni hesaplamalar gelmeye başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam yapılan SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerinin söz konusu bu zamlarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. TÜİK tarafından Mart enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaş zammı hesaplamaları da ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda ek artış yapılıp yapılmayacağı diğer üç aylık enflasyon verileri sonrasında değerlendirilecek. 3 aylık enflasyon verilerine göre en düşük SSK (2000 öncesi) maaşları 4 bin 432 lira olacak. İşte Emekliye Temmuz maaşı hesabı...

18.04.2022 19:35 - Son Güncelleme: 18.04.2022 19:35
Onaylandığı saniyede 4 bin 432 lira ZAM! 13.6 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! 2000 öncesi SSK, BAĞKUR’lu maaşlarında en düşük...

Yaklaşık 13.6 milyon emekli vatandaş Temmuz maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Ocak'da zamlı maaşını alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi Temmuz zammını bekliyor ve enflasyon verileri tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olacak. Peki, Temmuzda emeklilere kaç TL zam yapılacak? İşte son hesaplamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Onaylandığı saniyede 4 bin 432 lira ZAM! 13.6 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! 2000 öncesi SSK, BAĞKUR’lu maaşlarında en düşük...

EMEKLİYE YENİ ZAM

Milyonlarca emekli ile kamu çalışanlarının Temmuz ayında alacağı yılın ikinci zammıyla ilgili oranlar netleşiyor. İlk üç aylık enflasyondan sonra 6 aylık oran da hesaplandı.

Onaylandığı saniyede 4 bin 432 lira ZAM! 13.6 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! 2000 öncesi SSK, BAĞKUR’lu maaşlarında en düşük...

Milyonlarca emeklinin ve memurun beklediği Temmuz ayı zammıyla ilgili rakamlar netleşiyor. TAKVİM emeklilerin ve memurların Temmuz zammı sonrası alacakları yeni maaşları hesapladı. Yılın ikinci zammında oran 6 aylık enflasyona göre şekillenecek.

Onaylandığı saniyede 4 bin 432 lira ZAM! 13.6 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! 2000 öncesi SSK, BAĞKUR’lu maaşlarında en düşük...

22.81 KESİNLEŞTİ

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı.

Onaylandığı saniyede 4 bin 432 lira ZAM! 13.6 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! 2000 öncesi SSK, BAĞKUR’lu maaşlarında en düşük...

Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.

SON DAKİKA