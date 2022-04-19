Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat ilk aşama belirlendi! Peki çalışma kimleri kapsayacak? İşte 7 formülde tüm detaylar
3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin düzenlemelerin ardından gündem EYT'liler olacak. İlk aşamada kapsam belirlenirken, pek çok formül masaya gelecek...
19.04.2022 06:58 - Son Güncelleme: 19.04.2022 06:58
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül de gündeme geliyor:
KISMİ EMEKLİLİK: Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.