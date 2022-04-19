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Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat ilk aşama belirlendi! Peki çalışma kimleri kapsayacak? İşte 7 formülde tüm detaylar

3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin düzenlemelerin ardından gündem EYT'liler olacak. İlk aşamada kapsam belirlenirken, pek çok formül masaya gelecek...

Çığıl Ön Yener
19.04.2022 06:58 - Son Güncelleme: 19.04.2022 06:58
Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat ilk aşama belirlendi! Peki çalışma kimleri kapsayacak? İşte 7 formülde tüm detaylar

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) heyecanlı bekleyiş içerisinde.

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Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat ilk aşama belirlendi! Peki çalışma kimleri kapsayacak? İşte 7 formülde tüm detaylar

Mayıs'ta tamamlanması beklenen 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin çalışmaların ardından sıra EYT'lilere gelecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat ilk aşama belirlendi! Peki çalışma kimleri kapsayacak? İşte 7 formülde tüm detaylar

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül de gündeme geliyor:

Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat ilk aşama belirlendi! Peki çalışma kimleri kapsayacak? İşte 7 formülde tüm detaylar

KISMİ EMEKLİLİK: Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat ilk aşama belirlendi! Peki çalışma kimleri kapsayacak? İşte 7 formülde tüm detaylar

Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor.

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