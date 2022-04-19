Şartlar uyarsa SGK aynı anda 2 hatta 3 maaş öder! SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim, kadın, erkek ayrımı yok! 900, 1800 gün primi olan...

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK'tan emekli maaşı alanlar için çifte maaş müjdesi verildi. Çift maaş imkanın emekli, dul, çalışan ve diğer birçok SGK'lı vatandaşın yararlanabileceği öğrenildi. Bir dilekçe ile kolayca başvuru yapılabilecek. Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar çift maaş alabiliyor. Kadının çalışması ya da emekliliği maaşı etkilemiyor. Hem babadan hem eşten maaş almak mümkün oluyor. Eşinden dul maaşı alan kişi (erkek ya da kadın fark etmez) eğer emekli ve çalışan ise bu kez üçüncü maaşı da almış oluyor.