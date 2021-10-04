Onaylandığı saniyede 1.175 TL artış görülebilir! 13.2 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! Ocak'ta maaşlara en düşük...
Yaklaşık 13.2 milyon emekli vatandaş Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Temmuz'da çifte ödeme alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi Ocak zammını bekliyor ve enflasyon verileri tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor. Talebin hayata geçip geçmeyeceği Ocak ayında belli olacak. Bu doğrultuda emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki yerini koruyor.
Onaylandığı saniyede 1.175 TL artış görülebilir! 13.2 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! Ocak'ta maaşlara en düşük... Temmuz'da emekliler bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması ifade etti. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.100 TL üzerinde bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Sunulan bu talebin hayata geçip geçmeyeceği ise Ocak 2022'de netlik kazanacak.
EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ
Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.
%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.