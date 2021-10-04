Onaylandığı saniyede 1.175 TL artış görülebilir! 13.2 milyon emekli bu gelişmeye kulak kesilecek! Ocak'ta maaşlara en düşük... Temmuz'da emekliler bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması ifade etti. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.100 TL üzerinde bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Sunulan bu talebin hayata geçip geçmeyeceği ise Ocak 2022'de netlik kazanacak.