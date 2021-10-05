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Haberler Ekonomi Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız ödeme yapılacak! 650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi! İşte başvuru koşulları

Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız ödeme yapılacak! 650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi! İşte başvuru koşulları

650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi! Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız para verilecek! 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının hemen birlikte milyonlarca öğrenci burs imkanlarını öğrenmek istiyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlıyor. Kamu kuruluşları, vakıflar ve şirketler, öğrencilere aylık 320 lira ile 4 bin lira arasında ödenecek burs başvurularıyla ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri paylaştı. Üniversiteyi kazanan gençler ise bu bilgileri öğrenmek istiyor.

takvim.com.tr
05.10.2021 08:29 - Son Güncelleme: 05.10.2021 08:29
650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi! Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız ödeme yapılacak! İşte burs veren kurumlar

Üniversite kayıtlarını tamamlayan milyonlarca öğrenci hangi kurumların burs verdiğini araştırıyor. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılıyor. Mevcut imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Sınavda önemli dereceler elde eden gençlere aylık 4 bin liraya yakın burs ödemesi de yapılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK öğrencilere burs ödemesi yapan önemli kurumlar arasında yer alıyor. Burs ödeme tutarları ise 650 liradan başlayıp 4 bin lirayı buluyor. Ayrıca yeni dönem için başvuruya dair merak edilen tüm detaylar netlik kazanmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi! Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız ödeme yapılacak! İşte burs veren kurumlar

YAŞAR EĞİTİM VAKFI

Devlet üniversitelerine yerleşen, maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlere burs veriyor. Ekim- Haziran dönemini kapsayacak burs için son başvuru tarihi 27 Eylül.

650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi! Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız ödeme yapılacak! İşte burs veren kurumlar

KALE VAKFI

Belirlenen üniversitelerde tasarım, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, işletme, uluslararası ilişkiler, seramik ve seramik mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım, ulaştırma, lojistik gibi bölümlerdeki öğrencilere Ekim-Haziran boyunca aylık 750 lira burs veriyor. Başvuruda son tarih 10 Ekim.

650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi! Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız ödeme yapılacak! İşte burs veren kurumlar

KYK KREDİSİ VE BURSU

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hem kredi hem de karşılıksız burs veriyor. Başvurular e-Devlet'ten yapılacak.

650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi! Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız ödeme yapılacak! İşte burs veren kurumlar

Bu yıl 650 lira olarak uygulanan bursun artması bekleniyor. Başvuru tarihi de önümüzdeki günlerde duyurulacak.

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