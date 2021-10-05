Öğrencilere 9-12 ay arası karşılıksız ödeme yapılacak! 650-800-1.600 TL burs müjdesi verildi! İşte başvuru koşulları

Üniversite kayıtlarını tamamlayan milyonlarca öğrenci hangi kurumların burs verdiğini araştırıyor. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılıyor. Mevcut imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Sınavda önemli dereceler elde eden gençlere aylık 4 bin liraya yakın burs ödemesi de yapılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK öğrencilere burs ödemesi yapan önemli kurumlar arasında yer alıyor. Burs ödeme tutarları ise 650 liradan başlayıp 4 bin lirayı buluyor. Ayrıca yeni dönem için başvuruya dair merak edilen tüm detaylar netlik kazanmaya başladı.