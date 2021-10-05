İŞKUR paketleme işi başvuru şartları… Ev hanımlarına evden çalışma fırsatı! Günde sadece 3-4 saatinizi ayırmanız yeterli!

Kadınları iş hayatına dahil etmesi açısından İŞKUR istihdamları büyük önem taşıyor. Ev hanımlarına evden çalışma fırsatı, günde sadece 3-4 saati ayırarak para kazanmayı sağlıyor. İŞKUR paketleme işine özellikle ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor. Hem işi öğrenirken hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Peki İŞKUR paketleme işi başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuru yapabiliyor? Paketleme işleri içerisinde hangi kategoriler yer alıyor? Başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin bilgiler de haberimizde yer alıyor.