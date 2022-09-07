Ölümcül darbeler peş peşe iniyor! Altın fiyatları için görülmemiş uyarı! Tepe taklak o tarihte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları...

İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalarda altın fiyatlarında gelecek günlerde ciddi oranda artışların yaşanması bekleniyor. Fiyat artışlarının yaşanmasındaki en önemli olguların başında enflasyon verilerinde yaşanan faktörler ön plana çıkıyor. Enflasyonda son günlerde ciddi oranlarda bir artış dalgası yaşanıyor. Özellikle ABD FED merkez bankası tarafından yapılan açıklamaların ardından verilerde dalgalanmaların yaşanması olası olarak görülüyor.