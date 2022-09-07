Ölümcül darbeler peş peşe iniyor! Altın fiyatları için görülmemiş uyarı! Tepe taklak o tarihte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları...
Altında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında hareketli saatler yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan gelişmelerden birisi de fiyatlardaki dalgalanmalar olarak ön plana çıkıyor. Altın fiyatlarında yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından yatırımcılar arada kalmış durumda oluyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğine dair haberleri de sıklıkla takip etmektedir. Altın neden düşüyor, artıyor? Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? İslam Memiş altın yorumları son dakika!
İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalarda altın fiyatlarında gelecek günlerde ciddi oranda artışların yaşanması bekleniyor. Fiyat artışlarının yaşanmasındaki en önemli olguların başında enflasyon verilerinde yaşanan faktörler ön plana çıkıyor. Enflasyonda son günlerde ciddi oranlarda bir artış dalgası yaşanıyor. Özellikle ABD FED merkez bankası tarafından yapılan açıklamaların ardından verilerde dalgalanmaların yaşanması olası olarak görülüyor.
Altın Fiyatları Artıyor
Altın fiyatları konusunda en net açıklama İslam Memiş'ten geldi. İslam Memiş altın fiyatlarındaki artışların döviz kuruna bağlı olarak geliştiğini söyledi.
İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalarda yıl sonuna doğru çeyrek altın fiyatlarının 2000 TL bandına gelmesi bekleniyor.
Çeyrek altın fiyatlarındaki artışlarla beraber elbette ki tam altın fiyatlarının da yeni yıla doğru 8000 TL düzeyine geleceği tahmin edilen haberler arasında bulunuyor.
İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalarda altın yatırımcılarına gelecek günlerde kazandıracağı tahmin ediliyor. Peki yılbaşına doğru altın fiyatlarında nasıl bir gelişme olacak?
Yıl Sonuna İşaret Edildi!
İslam Memiş özellikle yıl sonundan sonraki süreçte özellikle 2023 ve 2024 yılları arasında altın fiyatlarında ciddi oranda patlamaların yaşanacağını belirtiyor.