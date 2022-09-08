12.000 TL'ye kadar yükseliyor! SSK, Bağkur'lu emekli promosyonlarına ZAM! ATM'den 3 gün içinde alın! TEB, HSBC, İNG, Ziraat, Yapı Kredi, QNB Finansbank...

Banka promosyon tutarlarında yükseliş sürerken, bu durum hem çalışanları hem emeklileri heyecanlandırdı. Özellikle sözleşmesi, taahhüdü devam edenler promosyonu güncelleme telaşına girdi. Peki herkes cebine giren parayı artırabilir mi? İşte yanıtları.