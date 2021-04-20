Bankalardan sudan ucuz icralık araçlar! Hepsi yarı fiyatına! 2. el araç ilanları: Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank...

Bankalar tarafından satışa sunulan, icralık araçlar olduğunu çoğumuz duymuşuzdur. Bankalardan satılık arabalar, taşıt piyasalarından satın alınabilecek araçlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri arasında yer almaktadır. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu otomobiller genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait otomobillerdir. Maliyeden veya Qnb Finansbank, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana gibi büyük illerimizde de mevzuat çerçevesinde ikinci el araçları satışa sunarlar.