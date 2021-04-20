Bankalardan sudan ucuz icralık araçlar! Hepsi yarı fiyatına! 2. el araç ilanları: Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank...
Bankalardan Nisan ayında sudan ucuz icralık araçlar! Bankalardan satılık araçlar, normal piyasalardan satın alınabilecek araçlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, vatandaşların her zaman ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Borçlu kişilerin borcuna karşılık el konulan bu otomobiller, bankalar tarafından satışa çıkartılmakta ve araba almak isteyenler için oldukça uygun maliyete satılmaktadır. Sizde bir araç almak istiyorsanız; bankaların icralık araç listelerini gözden geçirerek çok daha uygun fiyata 2. el araç satın alabilirsiniz! İşte bankalardan ucuz 2. el araç ilanları: Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, TEB...
Bankalar tarafından satışa sunulan, icralık araçlar olduğunu çoğumuz duymuşuzdur. Bankalardan satılık arabalar, taşıt piyasalarından satın alınabilecek araçlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri arasında yer almaktadır. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu otomobiller genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait otomobillerdir. Maliyeden veya Qnb Finansbank, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana gibi büyük illerimizde de mevzuat çerçevesinde ikinci el araçları satışa sunarlar.
BANKALARDAN SATILIK 2. EL ARAÇLAR NASIL ALINIR?
Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır.
Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler. İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir. Eğer araçlar satılmaz ise, ikinci ilan başlatılır. Eğer aracı borçlu olan sahibi satın almak isterse, öncelik sahibine verilir.
BANKALARIN İCRADAN SATILAN ARAÇ LİNKLERİ!
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/gayrimenkul/satilik-gayrimenkuller adresinden daha net bilgi alabilirsiniz.
Albaraka Türk Bankası; https://www.albaraka.com.tr/satilik-araclar.aspx
Qnb Finansbank: https://www.qnbfinansbank.com/gayrimenkul/icradaki-arac-satislari.aspx
Garanti Bankası: https://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/garantiyi_taniyin/2_el_otomobiller.page
https://www.tebcetelem.com.tr/Icra-Satisindaki-Araclar.aspx