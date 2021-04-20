ŞOK 21 Nisan Çarşamba aktüel kataloğu! Gamerlara özel indirimli ürünler revaçta! 'Aman Kaçırma' fırsatını yakalayın!
ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğu! ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi merakla araştırılıyor. Sabah saat 10'dan sonra satışa sunulacak ürünlerde efsane indirimler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta 'Aaman Kaçırma' kampanyası yer alıyor. Bu kampanya arasında, 24'' Oyuncu Monitörü RM-344, KL-R99 X-Jammer Oyuncu Koltuğu, Rampage MR-01 Arena Karbon Oyuncu Masası, Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı, Bingo Soft Konsantre, Ülker Eğlence Paketi, Jumbo Sleepy Natural Külotlu Çocuk Bezi ve Colgate Minions Çocuk Macun ürünleri dikkat çekiyor. İşte 21 Nisan aktüel kataloğu!
20.04.2021 23:30
- Son Güncelleme: 20.04.2021 23:30
ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğunda yarın onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Bu haftaki kataloğda özellikler gaming ürünleri ön planda yer aldı. Kataloğda ayrıca Jumbo Sleepy Natural Külotlu Çocuk Bezi, 20 Jant Çocuk Bisikleti ve Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı bulunuyor. İşte ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğu ürünleri...