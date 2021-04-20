ŞOK 21 Nisan Çarşamba aktüel kataloğu! Gamerlara özel indirimli ürünler revaçta! 'Aman Kaçırma' fırsatını yakalayın!

ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğunda yarın onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Bu haftaki kataloğda özellikler gaming ürünleri ön planda yer aldı. Kataloğda ayrıca Jumbo Sleepy Natural Külotlu Çocuk Bezi, 20 Jant Çocuk Bisikleti ve Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı bulunuyor. İşte ŞOK 21 Nisan aktüel kataloğu ürünleri...