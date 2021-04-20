Konut kredisi indiriminde son günler! 150 bin TL konut kredisi için 120 ayda kaç TL faiz ödenir? Tadından yenmeyecek kampanyalar!
Bu baharda ev sahibi olmayan kimse kalmayacak! 150 bin TL konut kredisi için 120 ayda kaç TL faiz ödenir? Konut kredisi alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların Nisan ayı ile birlikte belirlediği kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Nisan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde bankalar kampanyalarını güncellerken bazıları da faiz oranlarında indirime gitti. Bu noktada, ev almak isteyenler ve ilan sitelerinden ev bakanlar güncel konut kredisi faiz oranlarındaki son durumu detaylı bir şekilde merak edip araştırıyor. İşte Halkbank-Vakıfbank-Ziraat-Akbank-İNG-TEB-Denizbank güncel Nisan ayı konut kredi faiz oranı!
20.04.2021 20:15
- Son Güncelleme: 20.04.2021 20:15
Artık herkes ev sahibi olabilecek! Kredi faiz oranları değişti! Nisan 2021 konut kredisi faizinde bankalar en uygun teklifler geliyor. Ev almak isteyenler sık sık bankaların hesaplama araçları üzerinden konut kredisi faiz oranlarını hesaplıyor ve ona göre planlar yapıyor. Bu bağlamda çoğu kişi de en uygun faizi veren bankaya başvuru yapıyor. İlan sitelerinde ev bakanlar özellikle yeni ayın gelmesiyle konut kredisindeki faiz oranlarını merakla araştırmaya başladı. İşte banka banka son durum!