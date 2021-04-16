Oldukça ucuz! Almak çok kolay! Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Finansbank, TEB...

Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları... Borçlu bireylerin borcuna karşılık el konulan bu vasıtalar, legal olarak bankalar tarafından satışa çıkartılmakta ve siz vasıta almak isteyenler için oldukça uygun maliyete satılmaktadır. Banka şubeleri alıcıları tarafından ödenmeyen borçlara binaen, bireylerin mülk varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Şayet borç ödenmez ise, mülk varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale usulü ile yapılmaktadır. Sizde bir araç almak istiyorsanız; bankaların icralık araç listelerini gözden geçirerek çok daha uygun fiyata 2. el araç satın alabilirsiniz

16.04.2021 12:40 - Son Güncelleme: 16.04.2021 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





