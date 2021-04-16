Oldukça ucuz! Almak çok kolay! Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Finansbank, TEB...
Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları... Borçlu bireylerin borcuna karşılık el konulan bu vasıtalar, legal olarak bankalar tarafından satışa çıkartılmakta ve siz vasıta almak isteyenler için oldukça uygun maliyete satılmaktadır. Banka şubeleri alıcıları tarafından ödenmeyen borçlara binaen, bireylerin mülk varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Şayet borç ödenmez ise, mülk varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale usulü ile yapılmaktadır. Sizde bir araç almak istiyorsanız; bankaların icralık araç listelerini gözden geçirerek çok daha uygun fiyata 2. el araç satın alabilirsiniz
Bankalar tarafından satışa sunulan, icralık araçlar olduğunu duymuşsunuzdur. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu otomobiller genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait otomobillerdir. Maliyeden veya Qnb Finansbank, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana gibi büyük illerimizde de mevzuat çerçevesinde ikinci el araçları satışa sunarlar.
Bankalardan Satılık 2. El Araçlar Nasıl Alınır?
Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır.
Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler. İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir. Eğer araçlar satılmaz ise, ikinci ilan başlatılır. Eğer aracı borçlu olan sahibi satın almak isterse, öncelik sahibine verilir.
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/gayrimenkul/satilik-gayrimenkuller adresinden daha net bilgi alabilirsiniz.
Albaraka Türk Bankası; https://www.albaraka.com.tr/satilik-araclar.aspx
Qnb Finansbank: https://www.qnbfinansbank.com/gayrimenkul/icradaki-arac-satislari.aspx
Garanti Bankası: https://www.garanti.com.tr/tr/garanti_hakkinda/garantiyi_taniyin/2_el_otomobiller.page
https://www.tebcetelem.com.tr/Icra-Satisindaki-Araclar.aspx