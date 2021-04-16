Sıfır araçta yeni kriz ikazı! Fiyatlar arşa çıkacak, faizler el yakacak! Araba fiyatlarına nasıl yansıyacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle artan talebi karşılayamayan otomotiv devleri, milyarlarca dolarlık zarara yol açan çip krizi ile birlikte birçok sıfır araba modellerinin fiyatlarını arttırdı. Bu noktada, salgın döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir yenisi daha eklenmek üzere olduğu belirlendi. Bilindiği gibi, nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. Ancak yeni krizin baş göstermesiyle fiyatlarda değişim olup olmayacağı merak konusu oldu. Sıfır otomobilde fiyatlar artacak mı? Yeni kriz ne? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
16.04.2021 12:59
- Son Güncelleme: 16.04.2021 12:59
Milyarlarca dolarlık zarara yol açan küresel çip krizinin ardından otomotiv sektöründe yeni kriz kapıda. Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor ve sıfır otomobil fiyatlarının uçuşa geçebileceği mesajını veriyor.