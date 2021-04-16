RAMAZAN İMSAKİYE
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Sıfır araçta yeni kriz ikazı! Fiyatlar arşa çıkacak, faizler el yakacak! Araba fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle artan talebi karşılayamayan otomotiv devleri, milyarlarca dolarlık zarara yol açan çip krizi ile birlikte birçok sıfır araba modellerinin fiyatlarını arttırdı. Bu noktada, salgın döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir yenisi daha eklenmek üzere olduğu belirlendi. Bilindiği gibi, nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. Ancak yeni krizin baş göstermesiyle fiyatlarda değişim olup olmayacağı merak konusu oldu. Sıfır otomobilde fiyatlar artacak mı? Yeni kriz ne? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

16.04.2021 12:59 - Son Güncelleme: 16.04.2021 12:59
Sıfır otomobilde ikinci kriz kapıda: Fiyatı uçuşa geçecek!

Milyarlarca dolarlık zarara yol açan küresel çip krizinin ardından otomotiv sektöründe yeni kriz kapıda. Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor ve sıfır otomobil fiyatlarının uçuşa geçebileceği mesajını veriyor.

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Sıfır otomobilde ikinci kriz kapıda: Fiyatı uçuşa geçecek!

Uzun süreden bu yana çip kriziyle mücadele eden otomotiv sektörü oyuncularına bir kötü haber de doğal kauçuktan geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; salgın döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir yenisi daha eklenmek üzere.

Sıfır otomobilde ikinci kriz kapıda: Fiyatı uçuşa geçecek!

FİYATI UÇUŞA GEÇEBİLİR

Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor.

Sıfır otomobilde ikinci kriz kapıda: Fiyatı uçuşa geçecek!

. Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor.

Sıfır otomobilde ikinci kriz kapıda: Fiyatı uçuşa geçecek!

ENDİŞE VERİCİ HALE GELMEYE BAŞLADI

Geçen sene dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi Çin'de ekonominin yeniden açılması ve büyük çaplı alımları dikkatlerin buraya çevrilmesine neden oldu.