RAMAZAN İMSAKİYE
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Yusufeli projesinde sona doğru! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 2'ncisi olacak

Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı ile birlikte ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına 4 viyadük kurulacak. 150 metre yüksekliğine sahip olacak Tekkale Viyadüğü, Konya-Antalya arasında bulunan 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak.

16.04.2021 11:04 - Son Güncelleme: 16.04.2021 11:04
Yusufeli projesinde sona doğru! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 2'ncisi olacak

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı bittikten sonra sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına 4 viyadük kurulacak. 150 metre yüksekliğe sahip Tekkale Viyadüğü, Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yusufeli projesinde sona doğru! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 2'ncisi olacak

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Yusufeli projesinde sona doğru! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 2'ncisi olacak

Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasında ise sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde çalışmalar devam ediyor.

Yusufeli projesinde sona doğru! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 2'ncisi olacak

DEVASA VİYADÜKLER YÜKSELİYOR
Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına kurulan devasa viyadüklerde çalışmalar sürüyor.

Yusufeli projesinde sona doğru! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 2'ncisi olacak

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine 4 büyük viyadükle ulaşılacak. Bu 4 viyadük; 628 metre uzunluğa 150 metre yüksekliğe, 695 metre uzunluğa 142 metre yüksekliğe, 530 metre uzunluğa 135 metre yüksekliğe, 348 metre uzunluğa 81 metre yüksekliğe sahip olacak.