OKUMADAN YATIRIM YAPMAYIN! Yastık altında, bankada birikmiş parası, altını, doları olanlar dikkat! Tarih verildi!
Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, borsa hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve yatırımcılar arasında büyük bir merakla beklenen bilgiler paylaştı. Kolçak'ın ifadelerine göre, borsa son dönemde iyi bir performans sergilemektedir. 22 Haziran tarihinin önemine dikkat çeken Kolçak, yüksek faiz oranlarının borsayı etkileyebileceğini belirtti ve yatırımcıları bu tarihe dikkat etmeleri konusunda uyardı. Aynı zamanda, Kolçak borsada şu anda yükseliş trendi olduğunu tahmin ediyor.
Hatice Kolçak'ın açıklamalarına göre, Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da faiz kararı açıklayacağına işaret edildi. Bu kararın piyasalarda büyük bir etki yaratabileceği ve borsadaki gelişmelerin faiz oranlarıyla şekilleneceği vurgulandı.
Hatice Kolçak, önceki günkü borsa kapanışının iyi olduğunu ve BIST 100 endeksinin %3,2 artış gösterdiğini ifade etti. Kapanış fiyatının 5561 olduğunu belirten Kolçak, bu seviyenin uzun bir süredir görülmeyen bir seviye olduğunu dile getirdi.
Hatice Kolçak'ın açıklamaları borsa ve yatırımcılar arasında büyük bir merakla takip ediliyor. Yüksek faiz oranları ve Merkez Bankası'nın faiz kararı gibi faktörlerin borsadaki hareketleri etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcılar, dikkatli ve bilinçli kararlar alarak bu süreci takip etmelidir.