OKUMADAN YATIRIM YAPMAYIN! Yastık altında, bankada birikmiş parası, altını, doları olanlar dikkat! Tarih verildi!

Hatice Kolçak, önceki günkü borsa kapanışının iyi olduğunu ve BIST 100 endeksinin %3,2 artış gösterdiğini ifade etti. Kapanış fiyatının 5561 olduğunu belirten Kolçak, bu seviyenin uzun bir süredir görülmeyen bir seviye olduğunu dile getirdi.