Temmuz'da %83 zamla nihai tablo açıklandı! SSK Bağkur Emekliye 10.250 TL, Memura 23.445 TL çıplak maaş!
Her sene Ocak ve Temmuz aylarında emekli ve memur maaşlarına zam yapılmaktadır. Temmuz ayında yapılacak olan zam, maaşları etkileyecek ve milyonlarca vatandaşımızı ilgilendirecektir. 6 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenmeye başladı. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte hesaplı tablo...
Temmuz zammı için aramalar hız kazandı. Emekli ve memur aylıkları için dev zam geliyor. Yeni olası maaşlar için hesaplamalar da ortaya çıktı. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz." ifadelerine yer verdi. Öte yandan gözler son veri için 3 Temmuz'a da çevrildi. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar zamlanacak? Temmuz'da kim, ne kadar alacak? İşte en yeni hesaplama tablosu haberimizde...
Haziran ayı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon vatandaşa emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı. Bayram öncesinde asgari ücret mesaisi hareketlenecekken, bayram sonrasında da emekli ve memur maaşları için yoğun gündem Türkiye'yi bekliyor olacak.
Yaklaşık 17 milyon memur ve emeklinin gözü temmuzda yapılacak maaş artışında. Zam için sayılı günler kalırken hükümet ilk adımı atmaya hazırlanıyor.