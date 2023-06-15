Temmuz'da %83 zamla nihai tablo açıklandı! SSK Bağkur Emekliye 10.250 TL, Memura 23.445 TL çıplak maaş!

Temmuz zammı için aramalar hız kazandı. Emekli ve memur aylıkları için dev zam geliyor. Yeni olası maaşlar için hesaplamalar da ortaya çıktı. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz." ifadelerine yer verdi. Öte yandan gözler son veri için 3 Temmuz'a da çevrildi. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar zamlanacak? Temmuz'da kim, ne kadar alacak? İşte en yeni hesaplama tablosu haberimizde...