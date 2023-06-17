Emekli ve memur maaşları erken mi yatacak? TAHSİS NO ile sorgula... Haziran ayı 2023 emekli, memur, Emekli Sandığı maaşları yattı mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Haziran ayı emekli ve memur maaşları ile bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Emekli maaşları ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde almak isteyen emekliler için tahsis numaralarına göre ödeme tarihleri belli oldu. Haziran ayı 2023 emekli, memur ve Emekli Sandığı maaşlarının ödeme takvimi haberimizde yer alıyor.
17.06.2023 12:33 - Son Güncelleme: 17.06.2023 12:33
Emekli ve memur maaşları ile bayram ikramiyeleri gibi konular, her yıl olduğu gibi 2023 yılı için de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Emekli ve memur maaşlarının erken mi yatacağı, Haziran ayı 2023 maaş ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi tarihleri hakkında detaylara göz atalım.
TARİH BELLİ OLDU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak.