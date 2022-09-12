Okullar açıldı ödemeler başladı! İlkokul, ortaokul ve lisede kızı, oğlu olana 2.333 TL ödenecek! Çocuğu olanlar hemen başvurun...
Okulların açılması nedeniyle veliler eğitim destek yardımı nasıl, nereden alınacağını araştırmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması için 223,7 milyon lira kaynak aktardıklarını ifade etti. Çocukların okula devam etmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı ailelere her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) veriyor. SED yardımından faydalanmak isteyenler başvurularını e devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, SEd yardımı nasıl alınır? SED yardımı ne kadar? İşte tüm merak edilenler...
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) YARDIMI NE ZAMAN VERİLİYOR?
SYDV'lere her ay düzenli kaynak aktararak, ihtiyaç sahibi hanelere nakdi ve ayni destek verdiklerini hatırlatan Yanık SED ödeme tarihleriyle ilgili olarak "Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil, ihtiyaç duydukları tüm alanlarda desteklerimizi sunuyoruz. Çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişimi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.
SED BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
- Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
- Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
- Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
- Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
- Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, "Şartlı Eğitim Yardımı" yapılıyor. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.
Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında yapılan ödeme miktarı şu şekilde:
İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 45 TL,
İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 50 TL,
Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 55 TL,
Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 75 TL'dir.