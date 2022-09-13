Erken emeklilik için yaş şartı yok! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! 2003 ve sonrası işe girenler...

Günümüzde genel olarak emekli olma koşulları hizmet zamanı ve yaş ile sağlanır. Ancak birtakım vatandaşların erken yaşta çalışmaya başlaması emeklilik amacıyla problem olabiliyor. Arada sırada ise hizmet süresinin kısa devam etmesi emeklilik sürecinde problem olabiliyor.