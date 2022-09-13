Erken emeklilik için yaş şartı yok! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! 2003 ve sonrası işe girenler...
Gündelik hayatta pek çok vatandaş iş hayatının bir parçası oluyor. Genel olarak günümüzde çalışmaya başlayanların birçoğu emeklilik zamanların merak eder ve araştırır. Çalışma hayatından bazı durumlarda erken emekli olmak isteyenler oluyor. Özelliklede günümüzde emeklilik süreci amacıyla gündemde yer alan husus emeklilikte yaşa takılanlar oluyor. EYT sistemine takılan pek çok çalışan erken emeklilik süreci amacıyla yapılacak açıklamaları beklemektedir.
13.09.2022 08:58 - Son Güncelleme: 13.09.2022 08:58
Bu sistem dahilinde yer alanlar erken emeklilik sisteminde faydalanabiliyorlar. Yapılan bu planlama ile eş güdümlü lüzumlu olan koşullar daha yumuşatıldı.