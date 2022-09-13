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Erken emeklilik için yaş şartı yok! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! 2003 ve sonrası işe girenler...

Gündelik hayatta pek çok vatandaş iş hayatının bir parçası oluyor. Genel olarak günümüzde çalışmaya başlayanların birçoğu emeklilik zamanların merak eder ve araştırır. Çalışma hayatından bazı durumlarda erken emekli olmak isteyenler oluyor. Özelliklede günümüzde emeklilik süreci amacıyla gündemde yer alan husus emeklilikte yaşa takılanlar oluyor. EYT sistemine takılan pek çok çalışan erken emeklilik süreci amacıyla yapılacak açıklamaları beklemektedir.

13.09.2022 08:58 - Son Güncelleme: 13.09.2022 08:58
Erken emeklilik için yaş şartı yok! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! 2003 ve sonrası işe girenler...

Günümüzde genel olarak emekli olma koşulları hizmet zamanı ve yaş ile sağlanır. Ancak birtakım vatandaşların erken yaşta çalışmaya başlaması emeklilik amacıyla problem olabiliyor. Arada sırada ise hizmet süresinin kısa devam etmesi emeklilik sürecinde problem olabiliyor.

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Erken emeklilik için yaş şartı yok! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! 2003 ve sonrası işe girenler...

4000 Prim Gün Hizmeti İle Erken Emeklilik

Emeklilik sürecinde esas olarak prim gün adedi öneme alınır. Ancak bu prim gün miktarını tamamlayıp emekli olmak amacıyla yaşının tamamlanmaması bozukluğu olabiliyor.

Erken emeklilik için yaş şartı yok! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! 2003 ve sonrası işe girenler...

Prim gün adedi az olup yaşı emeklilik bağlamında gelmiş çalışanlarda oluyor.

Erken emeklilik için yaş şartı yok! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! 2003 ve sonrası işe girenler...

Genel olarak oluşturulan son planlama ile 2003 senesi ardından 20 sene hizmet edip 4400 prim günü sistemi oluşturuldu.

Erken emeklilik için yaş şartı yok! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik müjdesi! 2003 ve sonrası işe girenler...

Bu sistem dahilinde yer alanlar erken emeklilik sisteminde faydalanabiliyorlar. Yapılan bu planlama ile eş güdümlü lüzumlu olan koşullar daha yumuşatıldı.

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