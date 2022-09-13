EYT beni kapsıyor mu? 3 hesaplama ve 3.5 yıl kuralı! 1995-1997-1999-2003-2005-2008 sigorta girişiyle emekli maaşı ceplere giriyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için gelişmeler yaşanıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının ardından bir süredir EYT konusu gündemde. Yaşa takılan milyonlarca vatandaş emeklilik için EYT yasasının detaylarını merak ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes EYT'li kabul ediliyor. Yaş şartı getirildiği için yaşa takılan vatandaşlar EYT yasasını dört gözle bekliyor. Ancak bu sigortalıların tamamının yasadan yararlanması yani emeklilik hakkı kazanması mümkün görünmüyor. Peki EYT kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...