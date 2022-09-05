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Haberler Ekonomi Okula başlayan öğrenciler için güzel sözler RESİMLİ 2022! Kızım, oğlum okula başlıyor güzel mesajlar! Yeni okula başlayan çocuğa DUALI, BAŞARI MESAJLARI

Okula başlayan öğrenciler için güzel sözler RESİMLİ 2022! Kızım, oğlum okula başlıyor güzel mesajlar! Yeni okula başlayan çocuğa DUALI, BAŞARI MESAJLARI

1. sınıf ve anasınıfları 5 Eylül 2022 Pazartesi günü ders başı yapıyor. Diğer öğrenciler ise 12 Eylül'de okula başlayacak. Çocuğu, yakını okula başlayanlar araştırmalara koyuldu. Başarı mesajları gündemde yer alıyor. Dualı, anlamlı, resimli okula başlayan öğrenciler için güzel sözler haberimizde!

05.09.2022 09:44 - Son Güncelleme: 05.09.2022 09:44
Okula başlayan öğrenciler için güzel sözler RESİMLİ 2022! Kızım, oğlum okula başlıyor güzel mesajlar! Yeni okula başlayan çocuğa DUALI, BAŞARI MESAJLARI

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Takvime göre 5 Eylül'de 1.sınıf ve anaokulları, 12 Eylül'de de diğer öğrenciler okula başlayacak. Okulların açılmaya başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi araştırmalara koyuldu. Çevresinde okula giden öğrenciye başarı mesajları göndermek isteyenler 'Okula başlayan öğrenciler için güzel sözler RESİMLİ 2022! Kızım, oğlum okula başlıyor güzel mesajlar! Yeni okula başlayan çocuğa DUALI, BAŞARI MESAJLARI' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte en güzel sözler...

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Okula başlayan öğrenciler için güzel sözler RESİMLİ 2022! Kızım, oğlum okula başlıyor güzel mesajlar! Yeni okula başlayan çocuğa DUALI, BAŞARI MESAJLARI

OKULA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN GÜZEL SÖZLER RESİMLİ 2022!

Yeni eğitim-öğretim yılımızda başta öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimize ve velilerimize huzurlu, başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dileriz.

Okula başlayan öğrenciler için güzel sözler RESİMLİ 2022! Kızım, oğlum okula başlıyor güzel mesajlar! Yeni okula başlayan çocuğa DUALI, BAŞARI MESAJLARI

Eğitim-öğretim yılına başlarken, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerinin ve büyük fedakârlıklarla, yurdun her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaştığımı belirtmek isterim.

Okula başlayan öğrenciler için güzel sözler RESİMLİ 2022! Kızım, oğlum okula başlıyor güzel mesajlar! Yeni okula başlayan çocuğa DUALI, BAŞARI MESAJLARI

Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı, uğurlu ve başarılı olsun

Okula başlayan öğrenciler için güzel sözler RESİMLİ 2022! Kızım, oğlum okula başlıyor güzel mesajlar! Yeni okula başlayan çocuğa DUALI, BAŞARI MESAJLARI

2022/2023 Eğitim-Öğretim yılının; Sağlıklı, neşeli, mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesi dileğiyle....

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