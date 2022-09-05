SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2 aylık enflasyon farkı! Ocak zammı netleşiyor! TÜİK enflasyon oranına göre maaşlara zam...

2 AYLIK ORAN YÜZDE 3,86 OLDU

Böylece 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 3,86 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 3,86 oranında zam oluştu.