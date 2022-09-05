SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2 aylık enflasyon farkı! Ocak zammı netleşiyor! TÜİK enflasyon oranına göre maaşlara zam...
Son dakika emekli haberleri | Geçtiğimiz temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Yapılan zammın üzerinden 2 ay geçti. Temmuz ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından yüzde 2,28 olarak açıklanırken, tüm gözler ağustos ayı enflasyon oranına çevrilmişti. TÜİK merakla beklenen ağustos ayı enflasyon oranını da açıkladı. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ve ağustos aylarında oluşan 2 aylık zam farkı da netleşti. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon oranlarının da belli olmasının ardından emeklilere yapılacak ocak zammı belli olacak. Peki emekinin 2 aylık zam oranı ne kadar? Emeklilere yüzde kaç zam olacak? Kim ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem emekliye 2 aylık zam hesaplaması...
05.09.2022 10:02 - Son Güncelleme: 05.09.2022 10:12
Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından 2 ay geçti.
AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NETLEŞTİ
Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da TÜİK tarafından açıklandı.