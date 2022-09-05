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Türkiye'nin otomobil tercihleri değişti! İşte en çok satılan arabalar

Türkiye'nin otomobil tercihlerinde değişiklikler yaşandı. Daha önce sedan ve dizel araçların tercih edildiği Türkiye otomobil pazarında artık daha çok SUV ve benzinli araçlar satılıyor. B segmenti olarak bilinen küçük araçlar da en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar...

05.09.2022 09:23 - Son Güncelleme: 05.09.2022 09:23
Türkiye’nin otomobil tercihleri değişti! İşte en çok satılan arabalar

Türkiye otomobil pazarında ezber bozuldu. Düne kadar ağırlıklı olarak sedan ile dizel otomobillerin satıldığı pazarda, artık SUV ve benzinli otomobiller tercih ediliyor. Ayrıca C segment otomobillerin yerini de B segmenti yani küçük otomobiller almaya başladı.

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Türkiye’nin otomobil tercihleri değişti! İşte en çok satılan arabalar

Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 Ocak- Ağustos aylarında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40.2 pay ile SUV'lar oldu.

Türkiye’nin otomobil tercihleri değişti! İşte en çok satılan arabalar

SUV otomobilleri yüzde 36.9 ile sedan modeller izledi. 2020'de SUV'ların payı 29.8, sedan modellerin payı yüzde 44 seviyesindeydi. 2021'de ise SUV'ların payı yüzde 34.6'ya yükselirken, sedan modellerin payı yüzde 39.6'ya geriledi.

Türkiye’nin otomobil tercihleri değişti! İşte en çok satılan arabalar

DİZELİN PAYI % 17
Yılın ilk sekiz ayında dizel otomobillerin payı yüzde 17'e gerilerken, benzinli otomobillerin satışları yüzde 70.6 gibi rekor seviyeye çıktı. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 9.7'e yükseldi. Benzinli otomobillerin payı 2020'de yüzde 52.4 seviyesindeydi. Dizellerin payı yüzde 39.5, hibritlerin payı ise yüzde 3.5 seviyesindeydi 2021'de benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 66.5'e çıkarken, dizellerin payı yüzde 19.7'e geriledi. Hibritlerin payı yüzde 8.8 oldu.

Türkiye’nin otomobil tercihleri değişti! İşte en çok satılan arabalar

Peki otoda ezberler neden bozuldu. Kurdaki artışlar ve ÖTV matrahı nedeniyle otomobil fiyatları yükseldi. Tüketiciler artan fiyatlar karşısında daha uygun model arayışına yöneldi. Bu yüzden düne kadar çok fazla talep edilmeyen küçük otomobillere yani B segmentine yönelmeye başladı.

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