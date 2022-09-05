Türkiye’nin otomobil tercihleri değişti! İşte en çok satılan arabalar

Türkiye otomobil pazarında ezber bozuldu. Düne kadar ağırlıklı olarak sedan ile dizel otomobillerin satıldığı pazarda, artık SUV ve benzinli otomobiller tercih ediliyor. Ayrıca C segment otomobillerin yerini de B segmenti yani küçük otomobiller almaya başladı.