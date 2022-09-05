Türkiye'nin otomobil tercihleri değişti! İşte en çok satılan arabalar
Türkiye'nin otomobil tercihlerinde değişiklikler yaşandı. Daha önce sedan ve dizel araçların tercih edildiği Türkiye otomobil pazarında artık daha çok SUV ve benzinli araçlar satılıyor. B segmenti olarak bilinen küçük araçlar da en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar...
Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 Ocak- Ağustos aylarında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40.2 pay ile SUV'lar oldu.
SUV otomobilleri yüzde 36.9 ile sedan modeller izledi. 2020'de SUV'ların payı 29.8, sedan modellerin payı yüzde 44 seviyesindeydi. 2021'de ise SUV'ların payı yüzde 34.6'ya yükselirken, sedan modellerin payı yüzde 39.6'ya geriledi.
DİZELİN PAYI % 17
Yılın ilk sekiz ayında dizel otomobillerin payı yüzde 17'e gerilerken, benzinli otomobillerin satışları yüzde 70.6 gibi rekor seviyeye çıktı. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 9.7'e yükseldi. Benzinli otomobillerin payı 2020'de yüzde 52.4 seviyesindeydi. Dizellerin payı yüzde 39.5, hibritlerin payı ise yüzde 3.5 seviyesindeydi 2021'de benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 66.5'e çıkarken, dizellerin payı yüzde 19.7'e geriledi. Hibritlerin payı yüzde 8.8 oldu.