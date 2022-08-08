Okul okuyanlara karşılıksız 5 bin 394 TL yardım! Aileler başvuruyor çocuklar parayı alıyor! Yardıma ihtiyaçlarını olduklarını beyan eden belge ile...

Öğrenciler, zor durumda olan aileler dikkat! Devlet tarafından yapılan yardımlar son sürat devam ediyor. 2022 yılında yardımlarda da miktarlar arttı. Temmuz ayında yapılan zamla bir çok yardım ödemeleri yükseldi. Okul okuyanlara karşılıksız 5 bin 394 TL ödeniyor. Aileler başvuruyor çocuklar parayı alıyor. Yardıma ihtiyaçlarını olduklarını beyan eden belge ile başvurmak gerekiyor. Öğrenci yardımının yanı sıra diğer başka bir çok program ile vatandaşlara destek sağlanıyor. İşte o yardımlar...