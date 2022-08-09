Evde kına, nikah şekeri, sabun yaparak para kazanın! 18-50 yaş arası en az 5.500 TL maaşla... İŞKUR paketleme işi ilanları güncellendi!
İŞKUR evde paketleme işi veriyor mu sorusu sıklıkla araştırılıyor. İŞKUR dönem dönem paketleme işçisi alımı yapıyor. Resmi internet sitesi üzerinden ilanlarına yer veren kurum başvuru şartlarını da belirtiyor. Genel olarak başvuru şartları hemen hemen aynı iken iş yerlerinin özel şartları da bulunabiliyor. Bu noktada çalışacağınız yerle bizzat da iletişime geçebilirsiniz. Peki 2022 Ağustos ayında hangi illerde paketleme işçisi alınıyor? İşte adım adım İŞKUR paketleme işçisi alımı başvuru detayları...
İŞKUR paketleme iş ilanlarına yenilerini ekledi. 81 ilde paketleme yaparak en az 5.500 TL kazanabilirsiniz. İŞKUR'un yanı sıra iş bulma siteleri üzerinden de evde kına, nikah şekeri, sabun yaparak para kazanmak mümkün. Ancak İŞKUR gibi güvenilir siteler dışında iş bulma sitelerini iyi incelemeniz gerekir. 2022 yılında İŞKUR binlerce paketleme işçisi alımı yapacak. İşe girenler fabrikalarda çalışmaya başlayacak. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...
İŞKUR MÜJDEYİ DUYURDU: BİNLERCE KİŞİ ALINACAK!
İŞKUR aracılığı ile binlerce kişi paketleme işçisi olarak işe alınacak. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden iş ilanlarını inceleyebilirsiniz.
Evden çıkmadan çalışmak isteyen kadınlar, öğrenciler de evde paketleme işi hakkında araştırmalar yapıyor. Hemen şunu belirtelim ki İŞKUR'un resmi sitesi dışında iş bulma sitelerinden evde paketleme işçisi alımlarının yapıldığı görülüyor.
Ancak vatandaşların güvenirlik açısından dikkatli olmaları gerekiyor. İŞKUR'un sitesinde şuan için paketleme işçisi alımı yapılıyor. Ancak bu alımlar evden çalışma olarak değil. Bizzat kişilerin iş yerlerinde çalışması gerekiyor.
İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapabilmeniz için öncelikle kayıtlı olmanız gerekiyor.