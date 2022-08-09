Evde kına, nikah şekeri, sabun yaparak para kazanın! 18-50 yaş arası en az 5.500 TL maaşla... İŞKUR paketleme işi ilanları güncellendi!

İŞKUR paketleme iş ilanlarına yenilerini ekledi. 81 ilde paketleme yaparak en az 5.500 TL kazanabilirsiniz. İŞKUR'un yanı sıra iş bulma siteleri üzerinden de evde kına, nikah şekeri, sabun yaparak para kazanmak mümkün. Ancak İŞKUR gibi güvenilir siteler dışında iş bulma sitelerini iyi incelemeniz gerekir. 2022 yılında İŞKUR binlerce paketleme işçisi alımı yapacak. İşe girenler fabrikalarda çalışmaya başlayacak. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...