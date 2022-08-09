Halkbank, TEB, PTT, Anadolubank... Şube önünde kuyruk olacak! 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisine 20.000 TL süratla hesaplara yatıyor!

Özel ihtiyaçları için nakit paraya ihtiyacı olan emekliler için bankalar kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Ağustos ayında ihtiyaç kredisi kampanyaları duyuruldu. 20 bin TL'ye hangi banka ne kadar faiz uyguluyor merak ediliyor. Çocuğunu evlendirmek isteyenler, düğünde para takmak isteyenler, araba alacaklar, ev almak için 20 bin TL eksiği olanlar dikkat! İşte Halkbank, TEB, PTT, Anadolubank hesaplı 20.000 TL ihtiyaç kredisi geri ödeme detayları...