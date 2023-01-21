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Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur TAM maaş farkı HESAPLAMA!

Geçtiğimiz günlerde milyonların alacağı zamlı maaş tutarları belli olmuştu. 2023 memur maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından ne zaman yatacağı merak edilen 'maaş farkı' hakkında her geçen gün yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Memur, Memur Emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı YATTI MI? Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar!

takvim.com.tr
21.01.2023 10:51 - Son Güncelleme: 21.01.2023 10:51
Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur TAM maaş farkı HESAPLAMA! Memur, Memur Emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı YATTI MI?

'Maaş farkları ne zaman yatacak' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme takvimi belli oldu mu merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar internet arama motolarında konuya ilişkin gelişmeleri öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, Memur, Memur Emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı YATTI MI? Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur TAM maaş farkı HESAPLAMA! Memur, Memur Emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı YATTI MI?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Emekliler ocak zammını ödemelerini 17-28 Ocak tarihlerinde alması bekleniyor...

Emekli zamları ne zaman ödenecek?

Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur TAM maaş farkı HESAPLAMA! Memur, Memur Emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı YATTI MI?

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldılar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacak.

Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur TAM maaş farkı HESAPLAMA! Memur, Memur Emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı YATTI MI?

4C EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli memurlar maaşlarını ay başında zamsız olarak aldılar. Memur emeklilerinin 2023 yılı zam farkı bu ay içinde açıklanacak takvime göre hesaplarına yatırılacak. Ancak maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur TAM maaş farkı HESAPLAMA! Memur, Memur Emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı YATTI MI?

MEMUR EMEKLİLERİNE 3600 EK GÖSTERGE FARKI DA GELİYOR

Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından gelecek.

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