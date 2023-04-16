RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır? Vergisiz telefon kimler alabilir? Üniversitelilere vergisiz telefon, bilgisayar ŞARTLARI!

Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır? Vergisiz telefon kimler alabilir? Üniversitelilere vergisiz telefon, bilgisayar ŞARTLARI!

Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar için vergi muafiyeti var mı, ne zaman uygulanacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler için peş peşe müjdeler duyurdu. Buna göre yeni evlenecek gençlere faizsiz 150 bin TL kredi verilecek. Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. İlk kez cep telefonu ve bilgisayar alacaklara da vergi muafiyeti geliyor. Peki Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz kimler alabilir? Üniversitelilere vergisiz telefon, bilgisayar şartları neler?

16.04.2023 23:45 - Son Güncelleme: 16.04.2023 23:46
Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz kimler alabilir? Üniversitelilere vergisiz telefon, bilgisayar ŞARTLARI!

Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır, kimler alabilir, şartları neler soruları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Erdoğan yaptığı açıklamada " Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz kimler alabilir? Üniversitelilere vergisiz telefon, bilgisayar ŞARTLARI!

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere yönelik müjdelerini sıraladı.

Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz kimler alabilir? Üniversitelilere vergisiz telefon, bilgisayar ŞARTLARI!

Erdoğan açıklamasında "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz kimler alabilir? Üniversitelilere vergisiz telefon, bilgisayar ŞARTLARI!

Bu kapsamda yükseköğretimde öğrenimine devam eden ve başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler.

Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz kimler alabilir? Üniversitelilere vergisiz telefon, bilgisayar ŞARTLARI!

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ OLACAK

Üniversiteli gençlerimize «Gençlik Kartı» uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz.

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