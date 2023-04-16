Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır? Vergisiz telefon kimler alabilir? Üniversitelilere vergisiz telefon, bilgisayar ŞARTLARI!

Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman başlar, nasıl alınır, kimler alabilir, şartları neler soruları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Erdoğan yaptığı açıklamada " Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...