50-53-55 yaş + 3600 günle kısmi emeklilik! EYT'siz emeklilikte yeni prim, yaş şartı açıklandı! 8 yıl erken...
EYT'yi kaçıranlar için gündemde çeşitli formüller ele alınıyor. EYT yasasından primi yetmeyip yararlanamayan vatandaşlar için alternatif seçenekler bulunuyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek. Peki, kimler bu haktan yararlanacak? İşte detaylar...
EYT'yi az bir farkla kaçıranlar için kısmi emeklilik formülü gündeme geldi. Kısmi emekli olanlar da 7.500 TL maaş alabilecek. Primi yetmeyenler 3600 gün formülüyle beraber 50-55 yaşında emeklilik hakkına sahip olacak. İlerleyen süreçte emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre düşürülmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi için yeni adımlar atılmış olacak. İşte EYT'den yararlanamayanlar için yeni formüller ve kısmi emeklilik rehberi haberimizde...
EYT düzenlemesiyle 4 milyonu aşkın kişiye yaş şartı kaldırılırken, emeklilikte yeni reform için kollar sıvandı. Bu kapsamda ilk maddeyi kadınların emekliliğini kolaylaştıracak destekler oluşturacak.
Bağ-Kur'luların prim sisteminin de yeniden ele alınacağı reform çalışmaları sırasında 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olduğu için EYT kapsamına girmeyenlerin durumu da masaya yatırılacak.