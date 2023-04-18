50-53-55 yaş + 3600 günle kısmi emeklilik! EYT'siz emeklilikte yeni prim, yaş şartı açıklandı! 8 yıl erken...

EYT'yi az bir farkla kaçıranlar için kısmi emeklilik formülü gündeme geldi. Kısmi emekli olanlar da 7.500 TL maaş alabilecek. Primi yetmeyenler 3600 gün formülüyle beraber 50-55 yaşında emeklilik hakkına sahip olacak. İlerleyen süreçte emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre düşürülmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi için yeni adımlar atılmış olacak. İşte EYT'den yararlanamayanlar için yeni formüller ve kısmi emeklilik rehberi haberimizde...