Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi? EYT'de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı?
Yeni torba yasa maddeleri merakla sorgulanıyor. Öte yandan arama motorlarında, "EYT'de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı? Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar.
17.04.2023 12:02 - Son Güncelleme: 17.04.2023 12:02
Torba yasa hakkında aramalar gündemde arttı. Arama motorlarında, "EYT'de Bağkur primi düştü mü? 3. Torba yasada EYT 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı yer alacak mı? Memurlara refah payı, seyyanen zam verilecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler!