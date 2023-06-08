Öğrencilere karne ödülü, LGS adaylarına para hediyesi devletten! Hesaplara yatıyor! Başarı Teşvik Programı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki başarılı öğrencilere yönelik desteklerini açıkladı. Başarı Teşvik Programı kapsamında yapılacak ödemeler milyonlarca öğrenciye ulaşacak. Anaokulundan üniversitede eğitim gören bütün öğrencileri kapsayan bir program hazırlandı. Programa başvurabilmek için sosyal yardım alan ailelerin çocuklarından biri olmak gerekiyor. Ya da devlet güvencesi altındaki çocuklardan biri olmak gerekiyor. Peki Başarı Teşvik Programı başvuru ne zaman, şartları neler Başarı Destek başvuru nasıl yapılır? Ödemeler ne kadar? İşte tüm detaylar...
Milyonlarca öğrenci 16 Haziran'da karne alacak. Karne günü yaklaşırken Başarı Teşvik Programı hakkında da araştırmalar hızlandı. Bu yıl LGS, YKS adayları ve diğer tüm öğrenciler için destekler verilecek. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar.
Bu iki desteğin yanı sıra Başarı Teşvik Programı kapsamında verilen diğer destekleri ise eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şöyle anlatmıştı;
"3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız."
İŞE GİREN MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA DESTEK
Yanık programla yurt içinde devlet okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklarından, eğitim öğretim döneminde sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara, başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlayacaklarını bildirdi.