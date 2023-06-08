Yeni emeklilik sistemi geliyor! Bakan Vedat Işıkhan’ın masasında o konular var: Asgari ücret, memur zammı, emekli zamları...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bakan Işıkhan'ı bekleyen dosyalardan biri de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan zam oranı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 5 aylık verilere göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu. Nisan ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.