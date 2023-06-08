Yeni emeklilik sistemi geliyor! Bakan Vedat Işıkhan'ın masasında o konular var: Asgari ücret, memur zammı, emekli zamları...
Yeni Kabine ile yeni emeklilik sistemi geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan devraldığı görevine çözüme kavuşması beklenen masasındaki dosyalar ile başlarken, milyonlarca kişi asgari ücret, memur zammı, emekli zamları, yeni emeklilik sistemi ve daha pek çok konuda atılacak adımları bekliyor.
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ikinci turu seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan kabinede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den görevi devralan Işıkhan'ın gündemi ise dikkat çekiyor. İlk 3 ay içerisinde ele alınması gereken dosyalar arasında asgari ücret zammı, emekli ve memur maaş zammı ve yeni emeklilik sistemi gibi konular yer alıyor.
ASGARİ ÜCRET BELİRLEME KOMİSYONU TOPLANACAK
2023 yılının ilk 5 ayı geride kalırken, 5 aylık enflasyon oranı da yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin belirlenmesi için de geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu ay içinde toplanması bekleniyor. Komisyonu toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Iışkhan davet edecek.
Komisyona 5 işçi temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 de bakanlık temsilcisi katılacak. 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrette yüzde 30-40 arasında bir artış yapılması gündemde. Öte yandan, aski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin yaklaşık 500 dolar olacağını dile getirmişti. Belirlenecek yeni asgari ücret temmuz ayından itibaren ocak ayına kadar geçerli olacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Bakan Işıkhan'ı bekleyen dosyalardan biri de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan zam oranı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 5 aylık verilere göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu. Nisan ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.
Bu zamma ek olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacağını belirtmişti. Seyyanen artışlar, taban maaş zamları ve refah payı artışları için Meclis düzenlemesi bekleniyor. Haziran ile birlikte 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen bir artış gündemde. Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak.