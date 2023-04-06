RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi! 1000 TL İKRAMİYE! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlar...

Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi! 1000 TL İKRAMİYE! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlar...

Emeklilerden sonra sıra gençlerde! Öğrencilere bayram harçlığı verilmesi düşünülüyor. Müjdeli haberi duyan milyonlarca öğrenci detayları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Buna göre üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenebilir. ''Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan paranın 1000 TL civarında olması öngörülüyor. Peki öğrencilere bayram ikramiyesi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

06.04.2023 13:58 - Son Güncelleme: 06.04.2023 14:02
Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi! 1000 TL İKRAMİYE verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlar...

Son dakika haberine göre öğrencilere bayram ikramiyesi geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın flaş açıklamaları sonrası bayram ikramiyesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki öğrenciye bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Kimler bayram harçlığı alabilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Seçim öncesi Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizlerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Toplamda 3 uygulama üzerinde çalışılırken özellikle ''Gençlere bayram ikramiyesi" konusu dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

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Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi! 1000 TL İKRAMİYE verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlar...

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI 2023!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamıştı.

Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi! 1000 TL İKRAMİYE verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlar...

AK Parti ve ilgili kurumlar söz konusu sürprizler üzerinde çalışırken, üzerinde durulan 3 konu ortaya çıktı.

Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi! 1000 TL İKRAMİYE verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlar...

Buna göre yapılan çalışmalar Başkan Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek. Peki o sürprizler neler?

Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi! 1000 TL İKRAMİYE verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlar...

İŞTE O SÜRPRİZLER

Üzerinde çalışılan üç sürpriz ise şöyle:.

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