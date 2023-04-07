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Haberler Ekonomi 2-3 yıl geri ödeme yok! Yeni evlenenlere 250 bin TL kredi desteği! Faizsiz- düşük faizli evlilik kredisiyle Halbank, Vakıfbank, Ziraat ezber bozdu! 10 yıl vade...

2-3 yıl geri ödeme yok! Yeni evlenenlere 250 bin TL kredi desteği! Faizsiz- düşük faizli evlilik kredisiyle Halbank, Vakıfbank, Ziraat ezber bozdu! 10 yıl vade...

Seçim öncesi AK Parti'den yeni sürprizler gelmeye devam ediyor. Yeni evlenecek çiftler için ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları uygun faizli kredi sağlanacak. Peki, yeni evlenen kredi desteği başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
07.04.2023 09:02 - Son Güncelleme: 07.04.2023 09:02
2-3 yıl geri ödeme yok! Yeni evlenenlere 250 bin TL kredi desteği! Faizsiz- düşük faizli evlilik kredisiyle Halbank, Vakıfbank, Ziraat ezber bozdu! 10 yıl vade...

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Başkan Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizler ortaya çıkmaya başladı. Mevcutta 3 uygulama üzerinde çalışılıyor. Bunlar; "Aile hesabı oluşturulması, Vatandaşlık Fonu ve gençlere bayram ikramiyesi" olarak sıralanıyor. Peki, yeni evlenenlere kredi desteği verilecek mi? 250 bin TL evlilik kredisi faizi kaç? Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi hangi bankalardan alınacak? İşte detaylar...

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2-3 yıl geri ödeme yok! Yeni evlenenlere 250 bin TL kredi desteği! Faizsiz- düşük faizli evlilik kredisiyle Halbank, Vakıfbank, Ziraat ezber bozdu! 10 yıl vade...

EVLENECEK ÇİFTLERE 2-3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak.

2-3 yıl geri ödeme yok! Yeni evlenenlere 250 bin TL kredi desteği! Faizsiz- düşük faizli evlilik kredisiyle Halbank, Vakıfbank, Ziraat ezber bozdu! 10 yıl vade...

Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.

Henüz krediye dair detaylar netleşmedi. Ayrıntılar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

2-3 yıl geri ödeme yok! Yeni evlenenlere 250 bin TL kredi desteği! Faizsiz- düşük faizli evlilik kredisiyle Halbank, Vakıfbank, Ziraat ezber bozdu! 10 yıl vade...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! AK Parti'den seçim için üç sürpriz

Son dakika haberine göre 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizlerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Şu anda üç uygulama üzerinde çalışılıyor.

2-3 yıl geri ödeme yok! Yeni evlenenlere 250 bin TL kredi desteği! Faizsiz- düşük faizli evlilik kredisiyle Halbank, Vakıfbank, Ziraat ezber bozdu! 10 yıl vade...

Bunlar, "Aile hesabı oluşturulması, Vatandaşlık Fonu ve gençlere bayram ikramiyesi" olarak sıralanıyor.

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