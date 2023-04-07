2-3 yıl geri ödeme yok! Yeni evlenenlere 250 bin TL kredi desteği! Faizsiz- düşük faizli evlilik kredisiyle Halbank, Vakıfbank, Ziraat ezber bozdu! 10 yıl vade...

EVLENECEK ÇİFTLERE 2-3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak.