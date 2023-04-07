2-3 yıl geri ödeme yok! Yeni evlenenlere 250 bin TL kredi desteği! Faizsiz- düşük faizli evlilik kredisiyle Halbank, Vakıfbank, Ziraat ezber bozdu! 10 yıl vade...
Seçim öncesi AK Parti'den yeni sürprizler gelmeye devam ediyor. Yeni evlenecek çiftler için ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları uygun faizli kredi sağlanacak. Peki, yeni evlenen kredi desteği başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
07.04.2023 09:02 - Son Güncelleme: 07.04.2023 09:02
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Başkan Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizler ortaya çıkmaya başladı. Mevcutta 3 uygulama üzerinde çalışılıyor. Bunlar; "Aile hesabı oluşturulması, Vatandaşlık Fonu ve gençlere bayram ikramiyesi" olarak sıralanıyor. Peki, yeni evlenenlere kredi desteği verilecek mi? 250 bin TL evlilik kredisi faizi kaç? Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi hangi bankalardan alınacak? İşte detaylar...