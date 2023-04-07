EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? 2 farklı tarihe dikkat: Bağkur tescili olmayanlara torba yasa kıskacı! Vergi mükellefi, Oda sicil kaydı...

Daha doğrusu esnaf, yasaya göre; bu tarihlerden itibaren Bağkur'lu sayılıyor. Ancak geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf ve sanatkar mevcut.