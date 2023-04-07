RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? 2 farklı tarihe dikkat: Bağkur tescili olmayanlara torba yasa kıskacı! Vergi mükellefi, Oda sicil kaydı...

EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? 2 farklı tarihe dikkat: Bağkur tescili olmayanlara torba yasa kıskacı! Vergi mükellefi, Oda sicil kaydı...

Bağkur tescil affı hakkında aramalar günden güne artıyor. Bilindiği üzere esnaf ve sanatkar, vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağkur'lu olmak zorunda. Ancak geçmişte vergi mükellefi veya oda sicil kaydı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf bulunuyor. Son olarak 2008, 2015,2018 ve 2021 yılında yapılan düzenleme ile birlikte Bağ-Kur'luların prim borçları silinmişti. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı? 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
07.04.2023 09:00 - Son Güncelleme: 07.04.2023 09:00
Bağkur tescili olmayanlara torba yasa kıskacı! 2 farklı tarihe dikkat: EYT’de 2000 öncesi Bağkur’a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? Vergi mükellefi, Oda sicil kaydı...

Bağkur tescil affı, son gelişmelerle vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bakanlık tarafından Bağkur'lular için yeni düzenlemeler masaya yatırılıyor. Prim eşitliği gündeme gelirken gözler tescil affına çevrildi. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı? İşte detaylar...

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Bağkur tescili olmayanlara torba yasa kıskacı! 2 farklı tarihe dikkat: EYT’de 2000 öncesi Bağkur’a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? Vergi mükellefi, Oda sicil kaydı...

Geriye dönük Bağkur'a kayıt hakkı

Esnaf ve sanatkar, vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağkur'lu olmak zorunda. Vergiden muaf olanların da, esnaf ve sanatkarlar (oda) siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren Bağkur'lu olması gerekiyor.

Bağkur tescili olmayanlara torba yasa kıskacı! 2 farklı tarihe dikkat: EYT’de 2000 öncesi Bağkur’a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? Vergi mükellefi, Oda sicil kaydı...

Daha doğrusu esnaf, yasaya göre; bu tarihlerden itibaren Bağkur'lu sayılıyor. Ancak geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf ve sanatkar mevcut.

Bağkur tescili olmayanlara torba yasa kıskacı! 2 farklı tarihe dikkat: EYT’de 2000 öncesi Bağkur’a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? Vergi mükellefi, Oda sicil kaydı...

İKİ KRİTİK TARİH VAR

4 EKİM 2000'E DİKKAT!

Esnafın geriye dönük kaydını engelleyen iki tarih söz konusu. Süresi içinde Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların geriye dönük tescil ve kayıtlarını önleyen ilk yasa 2 Ağustos 2003'te yürürlüğe girdi.

Bağkur tescili olmayanlara torba yasa kıskacı! 2 farklı tarihe dikkat: EYT’de 2000 öncesi Bağkur’a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? Vergi mükellefi, Oda sicil kaydı...

4 Ekim 2000'den önce esnaf ve sanatkar olduğu halde, 4 Ekim 2000'de Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğünün 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılması hüküm altına alındı.

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