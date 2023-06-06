Öğrencilere bayram harçlığı! 1, 2, 3, 4, 5, 6. sınıf öğrencilerine 1000 TL ödeme müjdesi! Yılda 2 kez hesaplara yatıyor! Hazırlık, ön lisans, lisans...

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme tarihleri takvimi belli olmadı.