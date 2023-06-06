Öğrencilere bayram harçlığı! 1, 2, 3, 4, 5, 6. sınıf öğrencilerine 1000 TL ödeme müjdesi! Yılda 2 kez hesaplara yatıyor! Hazırlık, ön lisans, lisans...
Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda ödeme yapılacak. Kurban Bayramı'nın yaklaşamasıyla ''Öğrenciye bayram harçlığı var mı, verilecek mi, ne zaman? 1000 TL Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti cephesinin 2023 seçim vaatleri arasında yer almıştı. Tutarının 1000 TL olacağı öngörülüyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da bitecek. İşte detaylar...
06.06.2023 11:53 - Son Güncelleme: 06.06.2023 11:53
Öğrencilere bayram harçlığı verilecek. Müjde çok önceden duyurulmuştu. Üniversitelerin 1, 2, 3, 4, 5, 6. sınıflarında okuyan öğrencilere yılda 2 kez yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı yaklaşırken öğrencilere bayram parası son dakika haberleri yakından takip edilmeye başlandı. Peki Öğrencilere 1000 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek? Bayram harçlığından kimler, nasıl faydalanabilir?
Ancak emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.
Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin de benzer şekilde Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.