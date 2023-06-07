%90 artış + Emekli Sandığı'na 14 bin 672 TL çıplak maaş! %55 oransal + 5.000 TL seyyanen + Refah Payı!

Temmuz zammı için geri sayım sona eriyor. Temmuz'da en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. Kamu görevlilerine uygulanacak artışla 3 formül gündeme geldi. Bu artış memur emeklilerine de yansıyacak. Kabine toplantısında gündeme getirilecek memur zammı için şimdiden formüller merak edildi. İşte konu hakkında merak edilenler ve yeni maaş tablosu haberimizde...