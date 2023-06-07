%90 artış + Emekli Sandığı'na 14 bin 672 TL çıplak maaş! %55 oransal + 5.000 TL seyyanen + Refah Payı!
Temmuz ayı yaklaştıkça, milyonlarca emekli, memur, yaşlı ve engelli vatandaşımızı sevindirecek bir haber var: Yılın ikinci maaş zammı gerçekleşecek! Herkesin geliri, zam oranı doğrultusunda artacak ve ekonomik anlamda bir rahatlama sağlanacak. Bu zam oranları, geçtiğimiz dönemdeki enflasyon oranları, ekonomik göstergeler ve hükümetin belirlediği politikalar doğrultusunda hesaplanmıştır. Amaç, vatandaşlarımızın maaşlarının alım gücünü korumak ve yaşam standartlarını yükseltmektir. Bu zam oranları, emeklilerden memurlara, çalışanlardan engellilere kadar herkesi kapsamaktadır. Sosyal devlet anlayışı gereği, tüm kesimlerin adil bir şekilde zam almaları hedeflenmektedir.
Temmuz zammı için geri sayım sona eriyor. Temmuz'da en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. Kamu görevlilerine uygulanacak artışla 3 formül gündeme geldi. Bu artış memur emeklilerine de yansıyacak. Kabine toplantısında gündeme getirilecek memur zammı için şimdiden formüller merak edildi. İşte konu hakkında merak edilenler ve yeni maaş tablosu haberimizde...
MİLYONLARCA çalışanın ve emeklinin Temmuz zammı için kollar sıvandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesi için düğmeye basıldı.
Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.
İLK FORMÜL ORANSAL ZAM
Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.