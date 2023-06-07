Vatandaş akın etti! Alan kar üstüne kar ediyor! Altını ve doları bırakarak ona koşuyorlar! Artık o da bir yatırım aracı oldu!
Altını ve doları bırakarak ona koşuyorlar! Artık o da bir yatırım aracı oldu! Otomobil sektöründe fiyatlar üzerindeki baskılar ve artan maliyetler, seçimlerin ardından daha da belirgin hale gelmiştir. Haziran ayı itibarıyla, sıfır otomobil fiyatlarında kayda değer artışlar yaşandığı bildirilmektedir. Yapılan açıklamalara göre, otomobil markaları, araçların üretim maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle fiyatlarını gözden geçirmek ve mevcut koşullara ayak uydurmak durumunda kalmışlardır.
07.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:38
Bu nedenle piyasada artık 500 bin TL'nin altında bir araç bulunmadığı ifade ediliyor. Fiat Egea'nın en düşük donanımlı modelinin 549.900 TL'ye, Renault Clio Joy ve Hyundai i20 Jump modellerinin ise 609.000 TL'ye satıldığı belirtiliyor.
Ocak 2022'den Nisan 2023'e kadar geçen süre içinde ikinci el otomobillerin neredeyse iki kat değerlendiği belirtiliyor. İkinci el araç alıcılarının döviz ve altın tercih eden kişilere kıyasla daha fazla kazanç elde ettiğine dikkat çekiyor.