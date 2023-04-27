Vergisiz, KDV'siz, ÖTV'siz iPhone fiyat listesi paylaşıldı! Öğrenciler için ucuza satışa çıkacak! iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak?
Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet desteği ve vergisiz telefon, bilgisayar alımı sağlanacak. Böylelikle vergisiz telefon fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Cep telefonu alımlarında yüzde 50 ÖTV ve yüzde 18 KDV alınıyor. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar ücreti ne kadar, kaç TL? Vergisiz iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
Vergisiz telefon fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaatleri ile ilgili yaptığı açıklamada yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu alımında vergi muafiyeti sağlanacağını duyurdu. Peki, vergisiz iPhone 11-12-13-14 Pro Max fiyatları kaç TL olacak? İşte detaylar...
VERGİSİZ CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN?
Vergisiz cep telefonu satışına yönelik bir tarih açıklaması bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi.
2023 CEP TELEFONU TAKSİT SAYISI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz yıllarda taksitli cep telefonu alımlarına yeni düzenleme yaptı. Buna göre "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.