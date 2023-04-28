Başlangıcı 2-4-8 yıl geriye çekecek! EYT'SİZ EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR! SGK açıkladı, 1999-2000 sonrası SSK,BAĞ-KUR'lulara 1800 günle erken emeklilik piyangosu! 48-50-55 yaşında...

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkını kazandı. Primi ve yılı karşılamayan kişiler ise 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. EYT'yi kaçıranlar için alternatif güzergahlar bulunuyor. Bu kapsamda SSK ve Bağkur'luların çeşitli avantajları bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler!