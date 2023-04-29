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Haberler Ekonomi Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3'te 1 fiyatına! Yok satıyor, önünde kuyruk var!

Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3'te 1 fiyatına! Yok satıyor, önünde kuyruk var!

Yok satıyor, önünde kuyruk var! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3'te 1 fiyatına! Ticaret Bakanlığı, vatandaşların araç ihtiyaçlarını karşılamak için devreye soktuğu ikinci el araç satışlarına büyük önem veriyor. Otomobil fiyatlarındaki yüksek artışlar, sıfır kilometre araçların oldukça yüksek fiyatlara satılmasına yol açarken, bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar alternatif yollar arayışı içerisindeler. Bu noktada, Ticaret Bakanlığı'nın ihale sürecinde yer alan araçların özenle seçilerek vatandaşların beğenisine sunulması, araç sahibi olmak isteyen herkesin uygun fiyatlarla aradığı aracı satın alma imkanını sağlıyor. Satışa sunulan araçların her bütçeye uygun seçenekleri bulunması, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

takvim.com.tr
29.04.2023 15:35 - Son Güncelleme: 29.04.2023 15:37
Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Yok satıyor, önünde kuyruk var!

Devlet tarafından satılıyor! Peynir ekmek gibi satılıyor! Ticaret Bakanlığı'nın devreye soktuğu ikinci el araç ihale sistemi sayesinde, vatandaşlar daha uygun fiyatlara araç sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. Bu ihale sistemiyle birlikte, piyasada bulunan araçların yarı fiyatına sahip olmak mümkün olacak. İhale süreci, birçok farklı marka ve modelde araçların yer aldığı bir platform üzerinden gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, belirtilen fiyat aralıkları içinde teklif vererek araçları satın alma hakkı kazanabilecekler.

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Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Yok satıyor, önünde kuyruk var!

İhale Süreci Nasıl İşliyor?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ihaleler, internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İnternet sitesine girerek, araçlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve teklif vermek mümkün hale geliyor.

Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Yok satıyor, önünde kuyruk var!

Ancak, teklif vermek için belirlenen fiyatın yüzde 10'u kadar teminat yatırılması gerekiyor. Teklif verme süreci sona erdikten sonra, geri sayım başlıyor ve son teklifi veren kişi aracı satın alma hakkını kazanıyor.

Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Yok satıyor, önünde kuyruk var!

İhale Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhale sürecine katılmadan önce, araçların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Araçların ekspertiz raporları, ihale öncesinde incelenebiliyor ve araçların durumu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Yok satıyor, önünde kuyruk var!

Ayrıca, aracın saklandığı yere göre aynı ildeyse vatandaşlar birebir de araçları inceleme imkanına sahip olabiliyorlar. İhale sürecinde, araç için ne kadar az sayıda teklif verilirse, satın alma o kadar karlı olabiliyor.

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