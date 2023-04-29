Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Yok satıyor, önünde kuyruk var!

Devlet tarafından satılıyor! Peynir ekmek gibi satılıyor! Ticaret Bakanlığı'nın devreye soktuğu ikinci el araç ihale sistemi sayesinde, vatandaşlar daha uygun fiyatlara araç sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. Bu ihale sistemiyle birlikte, piyasada bulunan araçların yarı fiyatına sahip olmak mümkün olacak. İhale süreci, birçok farklı marka ve modelde araçların yer aldığı bir platform üzerinden gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, belirtilen fiyat aralıkları içinde teklif vererek araçları satın alma hakkı kazanabilecekler.