Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3'te 1 fiyatına! Yok satıyor, önünde kuyruk var!
Yok satıyor, önünde kuyruk var! Devlet tarafından satılıyor! Piyasanın 3'te 1 fiyatına! Ticaret Bakanlığı, vatandaşların araç ihtiyaçlarını karşılamak için devreye soktuğu ikinci el araç satışlarına büyük önem veriyor. Otomobil fiyatlarındaki yüksek artışlar, sıfır kilometre araçların oldukça yüksek fiyatlara satılmasına yol açarken, bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar alternatif yollar arayışı içerisindeler. Bu noktada, Ticaret Bakanlığı'nın ihale sürecinde yer alan araçların özenle seçilerek vatandaşların beğenisine sunulması, araç sahibi olmak isteyen herkesin uygun fiyatlarla aradığı aracı satın alma imkanını sağlıyor. Satışa sunulan araçların her bütçeye uygun seçenekleri bulunması, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
29.04.2023 15:35 - Son Güncelleme: 29.04.2023 15:37
Devlet tarafından satılıyor! Peynir ekmek gibi satılıyor! Ticaret Bakanlığı'nın devreye soktuğu ikinci el araç ihale sistemi sayesinde, vatandaşlar daha uygun fiyatlara araç sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. Bu ihale sistemiyle birlikte, piyasada bulunan araçların yarı fiyatına sahip olmak mümkün olacak. İhale süreci, birçok farklı marka ve modelde araçların yer aldığı bir platform üzerinden gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, belirtilen fiyat aralıkları içinde teklif vererek araçları satın alma hakkı kazanabilecekler.