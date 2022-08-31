OGM, Bakanlık, üniversitelere 470 sözleşmeli personel alınacak! En az 9.000 TL üzeri maaş! Avukat, Koruma Görevlisi, Şoför, Temizlik Görevlisi...
Ağustos ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde yeni personel alımları yayınlandı. Orman Genel Müdürlüğü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Hazine Maliye Bakanlığı ayrı ayrı ilanlar yayımladı. İlanların detaylarına haberimizde yer verdik. OGM 338 kişilik sözleşmeli personel alımı başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak. KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranacak. Avukat, Koruma Görevlisi, Şoför, Temizlik Görevlisi gibi kadrolara yapılacak olan alımlarda sözlü ve yazılı sınav şartı aranmayacak. İşte yeni sözleşmeli personel alımlarına dair merak edilenler ve başvuru şartları...
Sözleşmeli personel alımı ilanları tek tek tüm detaylarıyla birlikte yayımlandı. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi şartları, başvuru tarhini ve linkini araştırmaya başladı. Kimi başvurularda son günlere yaklaşılırken, kimi başvurular ise henüz başlamadı. İşte sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı ilanları!
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: 338 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!
OGM 338 personel alımı başvuru şartları belli oldu. 1 Eylül tarihinde başvuruların alınacağı süreçte, KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranacak. Avukat, Koruma Görevlisi, Şoför, Temizlik Görevlisi gibi kadrolara yapılacak olan alımlarda sözlü ve yazılı sınav şartı aranmayacak. İşte, OGM Personel Alımı başvuru şartları ve detayları;
OGM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
ÖZEL ŞARTLAR
A) AVUKAT
Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı bölümünden mezun olmak.
Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ve Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek.