E-devlet üzerinden unuttuğunuz, alacağınız binlerce liranız olabilir! Tek tıkla anında sorgula: BES, bankada kalan paralar...
Çoğu vatandaş uygulamadan haberdar olmadığı için prosedür yapmıyordu. Bankalar müşterilerini son tarihi kaçırmamaları amacıyla bilgilendirdi. Bankada unutulan paraların vakit aşımına uğraması söz konusu. Binlerce vatandaş bu hesaplardan kalan parasını çekmiyor. Zaman aşımı nedeniyle TMSF'ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetlere iade yolu açılıyor.
Bankada hesabı milyonlarca vatandaş bağlamında geçerli. Kimse önemsemiyor ama her sene bankalarda unutulduğu amacıyla el konulan para miktarı nerdeyse yarım milyar Türk lirasını buluyor. Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son prosedür tarihinden başlayarak 10 sene içersinde prosedür görmeyen hesapları zaman aşımına tabi tutuluyordu.
Bankada unutulan paraları T.C. ile sorgulama hizmeti verilirken gene aynı şekilde unutulan SGK kişi ödemeleri amacıyla de vatandaş e-Devlet üzerinden tek bir tıkla sorgulama yaparak unutmuş bulunduğu paraları bularak geri alma ihtimaline kavuşuyor. Milyonlarca vatandaşın adına yatan bu paralardan haberdar olmadığı amacıyla alamadığını bildiren eksperler kesinlikle derli toplu olarak sorgulama yapılmasını öneriyor.
E DEVLET TAKASBANK BES SORGULAMA!
Bireysel Emeklilik Sistemi BES amacıyla oluşturulan yeni düzenlemeler ardından vatandaşa sistemden çıkma konusu ile ilgili basitlikler sağlarken adına işveren doğrultusundan mecburi kesinti ile ödeme oluşturulan vatandaşlardan bu paraları iade alma hakkı verilmişti.
e Devlet Takasbank Sorgulama prosedürü amacıyla kimlik numaranız ve e-Devlet parolası ile sisteme girdikten sonra arama alanında Takasbank yazmanız yeterli oluyor.
Çıkan arama neticelerinde Takasbank Bireysel Emeklilik Bilgilendirme işlemleri seçeneğini tıklamanız halinde adınıza yatırılan bir tutar olup olmadığını öğrenebilirsiniz. E-Devlet biriken para rakamı çıkması halinde paranızın hesabınıza aktarılmasını talep edebilirsiniz.