E-devlet üzerinden unuttuğunuz, alacağınız binlerce liranız olabilir! Tek tıkla anında sorgula: BES, bankada kalan paralar...

Bankada hesabı milyonlarca vatandaş bağlamında geçerli. Kimse önemsemiyor ama her sene bankalarda unutulduğu amacıyla el konulan para miktarı nerdeyse yarım milyar Türk lirasını buluyor. Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son prosedür tarihinden başlayarak 10 sene içersinde prosedür görmeyen hesapları zaman aşımına tabi tutuluyordu.