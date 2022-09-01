EYT'lilere 6.900 TL üstü YÜKSEK MAAŞ formülü! EYT çıkmadan SGK'dan kontrol edin! 4A, 4B, 4C'liye yaşsız emeklilik+ maaş! 1992-95-96-99 sigorta girişi olanlar...

1 Ekim 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapan Bağ-Kur'lular 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla kadınlar için 20, erkekler için 25 tam yıl prim ödemelerinin dolmasına kalan süreye göre emekli olabiliyor. Emeklilik için de hem prim ödeme gün sayısının hem de yaşın dolması gerekiyor. Kadın için 55'e, erkek için ise 58'e varan yaş şartı bulunuyor. EYT'lilere yönelik çalışmalarda bu yaş şartının tamamen kaldırılması ya da yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi gündemde bulunuyor. Eğer yaş şartı tamamen kaldırılırsa kadınlarda 20 yıllık, erkeklerde 25 yıllık primini tamamlayanlar hemen emekli olabilecek.