OGM 5.000 personel alımı yapacak! Bakanlık az önce açıkladı: En az ilkokul mezunu 18-30 yaş arası herkes başvurabilir! İşte kadro dağılımı ve şartlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı için 10 bin yangın işçisi alımı yapacak. Personel alımına ilişkin müjdeyi Bakan Pakdemirli verdi. Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz." dedi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartlarına dair merak edilenler!